Париж, , 16:05 — REGNUM Согласно опросу французской компании, занимающейся политическими исследованиями, OpinionWay, две трети жителей Франции считают, что «будущее цирка без диких животных», сообщает L’Obs.

Издание отмечает, что жители Франции, которые, согласно опросу, не часто посещают подобные шоу (лишь 10% опрошенных за последние два года), на две трети неблагоприятно относятся к присутствию диких животных в цирке.

В опросе, проведенном в октябре по заказу неправительственных организаций (НПО) по защите животных (SPA, фонда Брижит Бардо), 65% респондентов заявили, что они против присутствия диких животных в цирковых представлениях.

Мнения опрошенных разделились по поводу обращения с животными в цирках. 49% считают, что с животными хорошо обращаются в цирках, а 71% полагают, что биологические потребности животных не соблюдаются.

Кроме того, 75% респондентов не согласны с условиями «частых перевозок животных, которые не совместимы с естественным их поведением». 74% опрошенных также считают, что проживание животных несовместимо с естественными потребностями их видов.

Напомним, в июне ассоциация Code Animal запустила кампанию с плакатами в парижском метро, чтобы осудить эксплуатацию животных в цирках. Есть надежда, что правительство Франции примет решение о запрете использования диких животных в цирковых выступлениях.