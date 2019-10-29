Брянск, , 16:08 — REGNUM Гражданина Молдавии задержали при попытке передачи взятки сотруднику Брянской таможни, сообщили 29 октября в пресс-службе Центрального таможенного управления. Мужчина предлагал должностному лицу 100 тысяч рублей.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Иностранец пытался вручить деньги на автодороге вблизи Новозыбкова. За взятку таможеннику было предложено скрыть факт незаконного использования на территории России временного ввезённого транспортного средства. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Передача денег проходила под контролем сотрудников отдела по противодействию коррупции Брянской таможни и регионального управления СК России. Ведётся следствие.