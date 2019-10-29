Рим, , 15:56 — REGNUM За последние 10 лет рождаемость в Италии снизилась на 23,7%, передает Adnkronos во вторник, 29 октября, со ссылкой на данные национального центра социально-экономических исследований Censis.

За тот же период времени количество граждан в возрасте старше 65 лет в Италии выросло на 1,8 миллиона человек.

По доле граждан этого возраста в общей численности населения страны (22,8%) Италия занимает первое место в Евросоюзе, опережая Грецию (21,9%), Португалию (21,7%), Финляндию (21,6%) и Германию (21,5%).