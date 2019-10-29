Рим, , 15:55 — REGNUM Следует обязать граждан загружать копии документов при открытии личного профиля в социальных сетях, написал на своей странице в Twitter во вторник, 29 октября, депутат парламента Италии Луиджи Мараттин.

Зарегистрировав профиль, пользователи могут взять себе псевдоним, но сама система регистрации должна сопровождаться предоставлением документов, считает депутат, представляющий в парламенте либеральную «Живую Италию» Маттео Ренци.

Такие меры позволят остановить процесс «превращения интернета в выгребную яму», откладывать их уже нельзя, добавил Мараттин.