Москва, , 15:55 — REGNUM Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.

Участник протестной акции сбежал из России, находясь под подпиской о невыезде.

«Следователь мне сообщил, что направил ходатайство в Басманный суд Москвы о заочном аресте Губайдулина», — цитирует СМИ слова защитника.

Адвокат рассказал, что просил отложить заседание из-за своего участия в другом процессе. Пока материалы о заочном аресте в суд не поступали, отметил Пашков.

Губайдулину предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»).

Как сообщало ИА REGNUM, после серии несогласованных митингов в Москве летом 2019 года были возбуждены уголовные дела в отношении некоторых участников.