Нальчик, , 15:54 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии будет построен новый сквер. Его планируют разбить в переулке Театральный. Каким будет новое городское пространство для отдыха, решали сами горожане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Проект нового сквера Admnalchik.ru

На их суд было вынесено два проекта, созданных молодыми архитекторами региона. За один из них на портале «Активный гражданин» проголосовало почти 70% жителей, участвующих в выборе.

В нем предусмотрено создание прогулочных зон по четырем тематическим сегментам. Это и игровые площадки с амфитеатром, и велодорожки, и скульптурные и ландшафтные композиции. Кроме того, будут спланированы территории для проведения мастер-классов и активного досуга.

Как сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарии, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до конца 2019 года в 32 муниципальных образованиях республики будут благоустроены 145 дворовых территорий и 28 общественных пространств.