Нальчик, 29 октября 2019, 15:54 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии будет построен новый сквер. Его планируют разбить в переулке Театральный. Каким будет новое городское пространство для отдыха, решали сами горожане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Проект нового сквера
Проект нового сквера
Admnalchik.ru

На их суд было вынесено два проекта, созданных молодыми архитекторами региона. За один из них на портале «Активный гражданин» проголосовало почти 70% жителей, участвующих в выборе.

В нем предусмотрено создание прогулочных зон по четырем тематическим сегментам. Это и игровые площадки с амфитеатром, и велодорожки, и скульптурные и ландшафтные композиции. Кроме того, будут спланированы территории для проведения мастер-классов и активного досуга.

Как сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарии, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до конца 2019 года в 32 муниципальных образованиях республики будут благоустроены 145 дворовых территорий и 28 общественных пространств.