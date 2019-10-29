Орел, , 15:52 — REGNUM Дополнительный маршрут общественного транспорта намерена ввести администрация Орла в связи с перекрытием моста Дружбы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, об этом 29 октября на совещании главы администрации Орла Александра Муромского сообщил его заместитель Евгений Гришин.

Движение автотранспорта по мосту Дружбы в областном центре было приостановлено с 27 октября 2019 года — до 2 декабря 2020 года, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием сооружения и необходимостью его ремонта.

В связи с этим маршруты общественного транспорта №3 «Ливенская АЗС — Наугорское шоссе», №6 «Микрорайон «Зареченский» — ул. Силикатная» и №25 «ул. Ливенская — Школа № 50» организованы по новым схемам. Ещё один, новый маршрут, сейчас разрабатывают специалисты.

Также в администрации обещают откорректировать фазы светофоров и увеличить пропускную способность дорог — для этого в УГИБДД по Орлу направлены предложения о введении ограничений парковки на обочине.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытие моста Дружбы в Орле привело к масштабным пробкам в центре города — автомобилисты жалуются, что на проезд небольших участков требуется 30−40 минут. Завершить ремонт моста уже новый подрядчик должен к декабрю 2020 года.

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