Тляратинский район, Дагестан, , 15:57 — REGNUM Завершились работы по газификации высокогорного колхоза Джумрут в Тляратинском районе Дагестана. Природный газ появился в 20 домах, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Дагестан».

Для газификации колхоза, находящегося в зоне отгонного животноводства, был построен межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью более 17 км и распределительный внутрипоселковый газопровод низкого давления длиной почти 15,5 км.

В компании отметили, что жильцы домов получили технические условия на газификацию, заключили договоры на техническое обслуживание и поставку. Местные жители также прошли инструктаж по правилам безопасного использования газа.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана намерены к концу 2019 года газифицировать 25 населенных пунктов. Возможность пользоваться природным газом должны получить почти 11 тыс. жителей региона.