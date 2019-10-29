Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Мобильная гоночная игра Mario Kart Tour от Nintendo побила рекорды компании Nintendo: количество её загрузок в первый месяц в пять раз превысило результаты других мобильных игр разработчика. Об этом 28 октября сообщил журнал The Hoolywood Reporter.

В первый меяц после релиза Mario Kart Tour была скачана 129,3 млн раз. Таким образом, за обозначенный период она принесла Nintendo $37,4 млн. Стоит отметить, что игра также заняла второе место в рейтинге всех ранее выпущенных мобильных игр, уступив лишь Pockemon Go от Niantic, которую в 2016 году в первый месяц скачали 163 млн раз.

Напомним, в 2016 году Nintendo выпустила игру Super Mario Run. За первый месяц после выхода её установили на свои мобильные устройства 21,8 мл раз. Сейчас игра занимает второе место в рейтинге компании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Star Citizen стартует неделя бесплатного игрового доступа