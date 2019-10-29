Сеул, , 15:48 — REGNUM В Южной Корее выделят 938,8 млрд вон (~$804,9 млн) на ликвидацию последствий тайфуна «Митаг», который обрушился на страну в период с 1 по 3 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

По их словам, 41,1 млрд вон (~$35,24 млн) будет выделено для восстановления объектов частной собственности, ещё 897,7 млрд вон (~$769,7 млн) — объектов общественного назначения.

Известно, что больше всего средств будет выделено для ликвидации ущерба в провинции Кёнсан-Пукто (642,8 млрд вон, ~$551,1 млн) и в провинции Канвондо (218,7 млрд вон, ~$187,5 млн).

Стоит отметить, что на восстановление объектов в 11 районах (Самчхон, Ульджин, уезд Ёндок и т.д.), пострадавших от тайфуна больше всего, также будет выделено 398,7 млрд вон (~$341,8 млн), из которых 235,8 млрд вон (~$202,18 млн) поступит из государственного бюджета.