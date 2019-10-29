Сыктывкар, , 15:43 — REGNUM Властям Коми не удается ускорить темпы предоставления жилья сиротам — в очереди стоят более 2 тысяч человек, а денег хватило на покупку 53 квартир.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, сейчас в очереди на жилье в республике стоят 2117 человек, 512 из них имеют судебные решения о предоставлении жилья. Больше всего очередников в Сыктывкаре — 611 человек. В этом году для них были приобретены 53 квартиры, в 2020 и 2021 годах деньги заложены еще на 180 квартир. В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено дополнительно 600 миллионов рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Ухты незаконно исключили из очереди на получение жилья двух сирот. Чиновники решили, что сироты утратили данное право: девушка, не дождавшись квартиры, оформила покупку жилья в ипотеку, а у молодого человека увеличилось число квадратных метров после смерти одного из членов семьи. Право на получение квартир восстановил Верховный суд Коми.