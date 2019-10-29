Москва, , 15:42 — REGNUM Суд признал генерального директора ОАО «Тревел Дизайнерс», юридического лица туроператора «Жемчужная река», виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил его к двух годами лишения свободы условно, сообщает интернет-журнал RtourNews.

Следствие установило, что в период с августа по декабрь 2018 года генеральный директор ОАО «Тревел Дизайнерс», предположительно некто Шекин Сергей Витальевич, перевел свыше 400 млн рублей, полученные на оказание туристических услуг, организациям и физическим лицам, связанным с ООО «Геркулес Тревел», где он значился заместителем генерального директора. Это привело к тому, что компания «ИрАэро», которой изначально предназначались эти деньги, не смогла своевременном вывезти российских туристов из Китая.

Находящиеся в это время на Хайнане российские туристы смогли вернуться домой за счет фонда «Турпомощи». Еще 5,4 тысячи человек успели приобрести путевки «Жемчужной реки», но вылететь на Хайнань уже не смогли.