Москва, 29 октября 2019, 15:50 — REGNUM В Москве 29 октября торжественно открыли памятник государственному деятелю Евгению Примакову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Евгению Примакову
Памятник Евгению Примакову
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония состоялась на Смоленской площади, в сквере напротив здания Министерства иностранных дел РФ. К памятнику возложили цветы, были произнесены памятные речи.

Открытие памятника Евгению Примакову в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник Евгению Примакову
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник Евгению Примакову
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник Евгению Примакову
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В открытии монумента принял участие президент России Владимир Путин.

«Он остаётся примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», — заявил глава государства.

Евгений Примаков (внук) после завершения торжественной церемонии
Евгений Примаков (внук) после завершения торжественной церемонии
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению внука Примакова, журналиста и депутата Госдумы РФ Евгения Примакова («Единая Россия»), монумент получился «очень хорошим, символичным».

Памятник Евгению Примакову установили на Смоленской площади в сквере напротив здания МИД РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник Евгению Примакову
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник Евгению Примакову
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник Евгению Примакову
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет.

Открытие памятника Евгению Примакову в Москве
Открытие памятника Евгению Примакову в Москве
Открытие памятника Евгению Примакову в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие памятника Евгению Примакову в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM