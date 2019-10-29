Открытие памятника Евгению Примакову в Москве

29 октября 2019 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 15:50 — REGNUM В Москве 29 октября торжественно открыли памятник государственному деятелю Евгению Примакову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Евгению Примакову Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония состоялась на Смоленской площади, в сквере напротив здания Министерства иностранных дел РФ. К памятнику возложили цветы, были произнесены памятные речи.

В открытии монумента принял участие президент России Владимир Путин.

«Он остаётся примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», — заявил глава государства.

Евгений Примаков (внук) после завершения торжественной церемонии Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению внука Примакова, журналиста и депутата Госдумы РФ Евгения Примакова («Единая Россия»), монумент получился «очень хорошим, символичным».

Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет.