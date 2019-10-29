Лодейное Поле, Ленинградская область, , 15:41 — REGNUM Руководителя Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Ленинградской области подозревают в растрате 660 тысяч рублей, которые она перевела индивидуальному предпринимателю за неоказанные услуги. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2018 года неустановленные сотрудники государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» растратили не менее 660 тысяч рублей, переведя указанную сумму в счет оплаты девяти договоров, заключенных с индивидуальным предпринимателем, обязательства по которым фактически выполнены не были.

Сотрудниками СК совместно с коллегами из полиции были проведены ряд обысков по местам жительства предполагаемых фигурантов дела, а также в ЛОГКУ «Лодейнопольский специальный дом — интернат для престарелых и инвалидов» и в Комитете по социальной защите правительства Ленинградской области. Была изъята документация, представляющая интерес для следствия.

«В настоящее время по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержана директор Лодейнопольского дома-интернат, следствием решается вопрос о фактическом задержании иных заподозренных лиц», — уточняют в следственном управлении.

Расследование данного уголовного дела продолжается.