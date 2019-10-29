Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года не завышены цифры по количеству квадратных метров жилья, которое построят в городе. Об этом заявил строительный вице-мэр Алексей Бирюлин, сообщает ЕАН.

Чиновник ответил на критику со стороны депутата гордумы Виктора Сомикова, который обвинил авторов проекта в нереалистичных цифрах по строительству жилья. По данным парламентария, согласно документу, нужно построить ещё 40 млн «квадратов» жилья — по 3−4 млн кв. м. в год, хотя сейчас в городе за указанное время строят по 1 млн «квадратов».

По словам Бирюлина, парламентарий ошибся в расчётах. К 2035 году стоит планка в 29 млн, а не в 40 млн кв. м. жилья. Норма установлена областными властями, которые ориентировались на целевые показатели национального проекта «Жильё и городская среда»,

В частности, к 2024 году ежегодный объём сдачи жилья в стране должен достигнуть 120 млн «квадратов», добавил вице-мэр.

Тем не менее, уточнил чиновник, параметры генплана могут быть скорректированы при изменении потребностей рынка в жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продлили общественные обсуждения проекта генплана. Свои предложения и замечания по документу можно будет отправить до 29 декабря 2019 года.

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