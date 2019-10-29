Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Компания Cloud Imperium Games предоставит всем желающим возможность бесплатно сыграть в космический симулятор-песочницу Star Citizen. Об этом 29 октября сообщил портал PC Gamer.

Таким образом разработчики решили отпраздновать выпуск альфа-версии игры 3.7.0. Сыграть бесплатно в Star Citizen можно будет до 3 ноября 2019 года. Кроме того, до этого момента «стартовые пакеты» Star Citizen можно купить со скидкой, стоимость «залога» (эти вложения геймеров пока что не считаются покупкой игры, поскольку она находится в разработке) составит $40.

Обновление 3.7.0 внесло некоторые изменения в механику Star Citizen, например, появилась возможность добычи ресурсов в системах пещер. Кроме того, теперь игроки получили персональный инвентарь и возможность выходить на миссии с другими членами группы, что ранее было невозможно.

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