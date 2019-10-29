Вашингтон, 29 октября 2019, 15:28 — REGNUM Компания Cloud Imperium Games предоставит всем желающим возможность бесплатно сыграть в космический симулятор-песочницу Star Citizen. Об этом 29 октября сообщил портал PC Gamer.
Таким образом разработчики решили отпраздновать выпуск альфа-версии игры
Обновление 3.7.0 внесло некоторые изменения в механику Star Citizen, например, появилась возможность добычи ресурсов в системах пещер. Кроме того, теперь игроки получили персональный инвентарь и возможность выходить на миссии с другими членами группы, что ранее было невозможно.
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