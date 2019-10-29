Варшава, , 15:27 — REGNUM Бывший сотрудник польского Центрального следственного бюро Яцек Врона прокомментировал для польского радио» ситуацию с задержанием «российского шпиона». По его мнению, сам факт, что в Польше действуют иностранные шпионы, говорит о возросшей роли страны в Европе.

«Польша стала важным игроком в Европе и в мире, является важным членом НАТО, создаются новые военные базы — американские. Успешно развивается экономика. Добавлю, что Польша является соединением между востоком и западом. Наши границы — это восточные границы ЕС в Белоруссии, Украине и России», — заявил Врона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше задержан Пётр Щ., подозреваемый в связях с российскими спецслужбами. Утверждается, что он только «выразил готовность» сотрудничать со спецслужбами вероятного противника.

У него дома, а также у всех, с кем он поддерживал тесные отношения, проведены обыски. В ходе обыска у Петра Щ. изъята одна единица незарегистрированного короткоствольного огнестрельного оружия и какой-то документ на чужое имя. Также в целях следствия были изъяты все найденные записи и документы, в том числе и на электронных носителях.

Как сообщил портал tvp.info со ссылкой на пресс-секретаря краевой прокуратуры Еву Бялик, задержанный являлся сотрудником Агентства военного имущества. Пресс-секретарь агентства незамедлительно выступил с опровержением данной информации.

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