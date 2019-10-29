Невинномысск, Ставропольский край, , 15:32 — REGNUM Детскую поликлинику и стационар ремонтируют в городе Невинномысске Ставропольского края в рамках региональной программы развития здравоохранения. На ремонт учреждений из краевого бюджета в 2019 году выделено более 46 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что рабочие полностью сняли старый слой облицовки в детской поликлинике и начали работу практически с нуля. Строители также обновили электрику, провели воду и отопление. Следующим этапом работы станет чистовая отделка. В скором времени на стенах также появятся изображения животных и персонажей мультфильмов.

Параллельно с поликлиникой под программу капремонта попал и стационар детской городской больницы. Здесь строители обновили коммуникации и сняли старую отделку. Как только ее обновят, в палатах распишут стены и установят новую мебель.

Всего в течение трех лет на улучшение материально-технической базы детской больницы Невинномысск получит 215 млн рублей. На эти средства планируется полностью привести в порядок поликлинику и стационар, которые не ремонтировались почти 40 лет.

Читайте также: Обновленный спорткомплекс открылся в городе Невинномысске на Ставрополье