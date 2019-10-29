Краснодар, , 15:19 — REGNUM Авиакомпания «Победа» откроет регулярный рейс по маршруту Краснодар-Стамбул, сообщает информационный портал RussianTravelNews.

Первый рейс будет совершен 30 октября из международного аэропорта Краснодара, и пока планируется, что он будет осуществляться до 28 марта 2020 года 2 раза в неделю — в среду и в пятницу. В среду самолет будет отправляться из Краснодара в 12.30, по субботам — в 12.00, и общее время в пути составит 1 час 50 минут. Маршрут будет выполнять самолет Boeing 737−800 общей вместимостью до 189 пассажиров.

До объявления о запуске нового рейса, туристы, желающие отправиться в Стамбул, могли воспользоваться услугами PegasusAirlines и TurkishAirlines. «Победа» же станет первым лоукостером, летающим из краснодарского аэропорта.