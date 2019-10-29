Белгород, , 15:15 — REGNUM Многодетные семьи в Белгородской области могут рассчитывать на семь денежных выплат и семь видов льгот и натуральной помощи. С рождением третьего ребёнка власти единовременно выплачивают и региональный материнский (семейный) капитал, в 2019 году он составил 55 388 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Меры социальной защиты перечислены на официальном сайте регионального управления социальной защиты населения. Многодетным семьям помогают в оплате жилищно-коммунальных услуг, компенсируют проезд учащихся к школам. Родители первоклашек могут рассчитывать на возмещение расходов на приобретение школьной формы. В Белгородской области делают ставку на индивидуальное жилищное строительство — многодетным в качестве льготы предлагают покрыть возведение коробки с кровлей без отделки либо выделить займ на строительство индивидуального жилого дома до одного миллиона рублей сроком на 17 лет под 5% годовых, вне зависимости от места строительства и проживания на территории Белгородской области, с предоставлением отсрочки по погашению основного долга и процентных платежей сроком на два года. Один раз в месяц дети могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки.

С января по сентябрь 2019 года в белгородских семьях родилось 1 361 третьих детей.