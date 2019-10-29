Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года будут обсуждать до конца 2019 года. Об этом заявил строительный вице-мэр Алексей Бирюлин, сообщает ИА Znak.

Чиновник подтвердил на встрече с комиссией гордумы по городскому хозяйству, что общественные обсуждения документа продлят на месяц, до 29 декабря 2019 года.

Свои предложения и замечания, как и раньше, можно оставить через сайт администрации города. Для этого нужно быть зарегистрированным на официальном портале Госуслуг.

После корректировок проект должны принять в первом квартале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме раскритиковали проект генплана за нереалистичные прогнозы. По словам депутата Виктора Сомикова, согласно документу, в 2035 году на каждого горожанина должно приходиться до 38,5 «квадратов» жилья, чего будет невозможно достичь.

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