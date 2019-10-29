Москва, , 15:06 — REGNUM Телевизионная ведущая и адвокат по семейному праву Виктория Данильченко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM уголовное дело, возбуждённое в отношении учителя одной из школ в Санкт-Петербурге. Он обвинялся в педофилии, но в ходе процесса выяснилось, что пострадавшаяоговорила педагога.

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«Да, к сожалению подобные ситуации не редкость. Дети, действительно, часто прибегают к выдумкам, обвиняя преподавателей в домогательствах. Как правило, этот способ используется для отстранения неугодного учителя от образовательного процесса, либо для того, чтобы испортить его репутацию. Надо сказать, что даже факт расследования домогательств к ребенку может поставить крест на карьере учителя.

Но здесь наиболее вероятен вариант, что свести счеты с учителем хотели родители. К сожалению, и такие случаи часто бывают. Например, родители обвиняют директоров школ или педагогов во взяточничестве, хотя те вовсе невиновны, а деньги им просто подкинули. Оговор делает учителей беззащитными, ведь родители наделены сегодня широкими права, в том числе с привлечением к государственно-общественному управлению образованием.

На самом деле данный конкретный случай возрождает веру в то, что не все на свете можно купить. Я очень рада, что суд не подошел к ситуации формально и назначил экспертизу, которая и подтвердила невиновность педагога».

Напомним, ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктора Хлупина, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.132 УК РФ. Как поясняет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, обвинение полагало, что в середине мая 2018 г. Хлупин, являясь учителем физкультуры ГБОУ школа №375, совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Однако выслушав стороны, изучив материалы дела, назначив экспертизу, которая показала, что потерпевшая оговаривает подсудимого, что ее показания заученны и были скорректированы взрослыми, суд Хлупина оправдал в связи с непричастностью к совершению преступления, признав за ним право на реабилитацию.