Москва, , 15:00 — REGNUM Большинство врачей в России (41%) высказались за разрешение продажи лекарств в интернете. Таковы данные опроса, проведенного компанией RNC Pharma и соцсетью «Доктор на работе».

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При этом 33% врачей вступают за продажу онлайн только безрецептурных лекарственных препаратов. 24% врачей считают, что онлайн-продажа повысит доступность лекарственной помощи для населения.

По мнению 17%, интернет-продажи лекарств в России давно пора разрешить: «это удобно потребителям», «давно стало объективной реальностью».

Против продажи лекарств в интернете 27% врачей: 10% категорически против, 17% заявили, что онлайн-продажа лекарств усугубит проблемы самолечения граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ допустили возможность продажи рецептурных лекарств через интернет. Однако для этого необходимо сначала отработать аналогичную процедуру для безрецептурных препаратов.

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«Риски, разумеется, есть»: о дистанционной продаже лекарств по рецепту