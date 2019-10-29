Москва, , 15:24 — REGNUM Для больниц Москвы построят около 20 новых корпусов в ближайшие годы. Об этом 29 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как отметил мэр, некоторые стационары располагаются в зданиях, построенных 100 и более лет назад, часть из них является памятниками архитектуры. Реставрировать такие здания зачастую дороже, чем строить новые. «Ветхие» перекрытия не позволяют установить современную «тяжелую» технику. Нет возможности создать критически важные системы вентиляции. Чтобы врачи могли оказывать пациентам помощь на современном качественном уровне, необходимо построить новые корпуса.

Собянин напомнил, что в 2017 году ввели в эксплуатацию новый корпус Морозовской детской больницы. За два года в больнице прошли лечение около 120 тысяч детей и подростков, что составляет 20% от числа всех госпитализированных за это время детей. Хирурги выполнили более 48 тысяч стандартных и уникальных операций, 90% вмешательств проводится малотравматичными методами.

В планах на ближайшие несколько лет еще как минимум 12 строек, среди которых: больница с роддомом в Коммунарке, перинатально-кардиологический корпус ГКБ №67, неонатальный корпус в роддоме ГКБ №64, лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. А.С. Логинова, инфекционный корпус на территории Детской ГКБ св. Владимира, лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы №1, новые приемные отделения в шести городских больницах.

Новые корпуса получат также научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. Склифосовского, городская клиническая больница им. В. Буянова, городская клиническая больница им. М. Жадкевича, городская клиническая больница им. С. Боткина, городская клиническая больница №15 им. О. Филатова, городская клиническая больница им. В. Вересаева.