Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM Экстренные службы Ростовской области будут работать в усиленном режиме. Меры безопасности будут приняты во время ноябрьских праздников, сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

По его словам, в этот период круглосуточно будут нести службу более 600 спасателей и пожарных и 300 единиц техники. Обратиться за помощью можно по единому номеру 112.

«Сегодня на Дону создана мощная система обеспечения безопасности. В общей сложности на помощь жителям региона готовы прийти более 2,5 тыс. пожарных и спасателей», — сказал Артёмов.