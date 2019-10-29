Москва, , 14:53 — REGNUM В преддверии масштабной конференции по цифровизации благотворительности корреспондент ИА REGNUM побеседовал с одним из лидеров направления «технологии во имя добра» в Великобритании, обладателем звания «Британский цифровой предприниматель года» о том, почему молодежь идёт в филантропию и как искусственный интеллект уже сегодня помогает при инсульте и рассеянном склерозе.

Что такое «tech for good» («технологии во имя добра»)? Какую пользу от них получает обыкновенный человек?

Это любая технология, которая приносит пользу обществу. Большинство технологий ориентировано на удовлетворение коммерческих потребностей — продажа продуктов или реклама продуктов и услуг. «Tech for good» — это использование приложений, веб-сайтов, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, даже новых устройств, таких как 3D-печатное протезирование или датчики качества воздуха, для достижения позитивных изменений в мире. Чаще всего эта положительная разница ощутима для людей, но может сказываться позитивно и на животных или окружающей среде. Сюда же относятся технологии, которые оказывают поддержку благотворительным организациям, предоставляющим социальные блага. Например, возможность сбора средств в цифровом виде или цифровая координация волонтерства. В частности, на конференции Форума Доноров я представлю реальные примеры из жизни и статистику о влиянии цифровых технологий на улучшение качества жизни людей: от приложения для поддержки родителей тяжелобольных детей до масштабирования цифровой системы, снижающей хроническое одиночество у пожилых.

Что вдохновляет сегодня молодых людей заниматься благотворительностью в свободное время или даже делать её частью профессии? Как вы пришли к созданию Reason digital?

Миллениалы и особенно представители «Поколения Z» (рожденные после 2000 г.) и «Поколения Альфа» (рожденные после 2010 г.) взрослели на цифровых технологиях. Они также всё больше интересуются социальными вопросами. Эти молодые люди используют социальные сети, цифровую связь и играют в игры больше, чем раньше, — всё это связывает их с большим количеством людей, с более глобальными проблемами. Международные организации, экологические проекты и движения становятся все более популярными среди этого поколения, поскольку они используют технологии для распространения сообщений, расширения своей аудитории и координации. Лично я основал Reason Digital вместе со своим коллегой Эдом Коксом, поскольку мы были увлечены потенциалом технологий. Мы видели, что технологии могут оказывать преобразующее воздействие на общество и жизнь людей, однако этот потенциал реализуется только для коммерческих целей, а не для социальных. Мы создали Reason Digital, чтобы быть маяком практического опыта в применении технологий для благотворительных организаций. Сегодня мы работаем с крупнейшими и наиболее известными благотворительными организациями в Великобритании и некоторыми благотворительными организациями по всему миру, чтобы помочь им понять, как технологии могут помочь их благополучателям или пользователям услуг, или как они могут помочь их организации генерировать ресурсы, чтобы работать эффективнее.

Насколько в вашей стране благоприятные условия для запуска социально-предпринимательских стартапов?

В Великобритании хорошие времена для запуска социальных стартапов. Сегодня существуют законные конституционные инструменты для социальных предприятий — так называемые общественные компании. Кроме того, помогает растущее осознание того, что означает социальное предприятие. Компаниям предлагается использовать социальные предприятия как часть своих цепочек поставок, и ИТ и цифровые продукты — область, в которой они могут это сделать.

Расскажите о трёх самых ярких ваших проектах с наиболее значимыми для благополучателей результатами?

Часто наиболее значимые последствия для благополучателей возникают из-за того, что огромная работа уже выполняется благотворительностью, и из-за того, что digital может поддержать масштабирование этой работы либо путём устранения узких мест, либо переосмысления способа доступа к услуге или её предоставления. Примером этого является наша работа с Age UK, крупнейшей благотворительной организацией в Великобритании. Мы воспользовались их сервисом «Call in Time», который связывал телефонными звонками изолированных пожилых людей и волонтеров, и использовали цифровую связь для масштабирования от нескольких звонков в неделю до примерно 1000 в неделю. Технологии позволяют это, автоматизируя процесс сопоставления абонентов, сохраняя личную информацию пожилого человека, напоминая людям о вызовах. На другом конце возрастного спектра мы также работали с консорциумом детских медицинских организаций Великобритании, чтобы создать приложение, которое поможет родителям больных детей управлять графиком сложных процедур ухода и лечения, которые они должны предоставлять своим детям. В некоторых случаях на это уходит до 18 часов в день. Благодаря нашему приложению родители могут передать какой-то объём этой работы временным опекунам. Наш проект Digital Health Assistant в партнёрстве с четырьмя медицинскими благотворительными учреждениями Великобритании использует искусственный интеллект для обеспечения постоянного индивидуального обучения людей, которые выздоравливают после инсульта или при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе или мышечной дистрофии. Я также горжусь цифровой работой по сбору средств, которую мы проделали. В совокупности наши платформы и процессы онлайн-пожертвований вдохновили и собрали десятки миллионов фунтов стерлингов на благотворительность за последние несколько лет, и более тысячи организаций получили пользу от книги, которую мы написали на эту тему.

В чем особенности благотворительности в Великобритании? Кому чаще жертвуют люди, корпорации, кого поддерживает государство?

Существует множество направлений благотворительности, поддерживаемых людьми в Великобритании. Самыми крупными по размеру пожертвований являются исследования в области здравоохранения и медицинская помощь, защита животных, поддержка детей и молодежи. Онлайн-пожертвования и цифровой фандрайзинг находятся на подъёме, и одной из движущих сил является функциональность Facebook и других социальных сетей. В цифровом формате поддерживается всё больше международных благотворительных организаций, поскольку люди могут распространять информацию о своей работе, результатах, их значимости через Интернет и легче видеть влияние других стран. Благотворительные организации по защите животных также извлекают выгоду из развития социальных сетей, где основной контент состоит из фото и видео. Только представьте, как помогают им в этом изображения милых животных! Год от года в Великобритании количество пожертвований не слишком сильно, но снижается. Но те, кто жертвуют, дают все большие суммы, а это означает, что общий доход благотворительного сектора остаётся в основном неизменным.

Мэтт Хэворс — соучредитель созданного в 2007 году агентства цифровых инноваций Reason Digital, работающего с национальными и международными организациями, такими как Age UK, Teenage Cancer Trust, World Wildlife Foundation, Trussell Trust, SOS Children's Village и др. Автор книги «The Digital Fundraising Book» (2016), ведущий эксперт по изменению социальной среды и жизни людей с помощью технологий.

Конференция Форума Доноров по цифровизации благотворительности пройдет 31 октября в Технополисе «Москва» при информационной поддержке ИА REGNUM.