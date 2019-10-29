Москва, , 14:53 — REGNUM По результатам исследования, проведенного сайтом по бронированию билетов Biletix, стоимость перелетов за границу на новогодние даты в этом году снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом, в то время как стоимость большинства перелетов по стране не изменилась, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Средняя цена на авиабилеты туда-обратно на внутрироссийские рейсы во временном промежутке с 1 по 10 января сохранилась на прежнем уровне: авиабилеты подорожали лишь на 0,7% (с 9 102 до 9 168 рублей), однако экспертам удалось выделить целый ряд направлений, которые значительно подешевели. В России ими стали маршруты Москва-Магнитогорск (снижение почти в 2,9 раз), Минводы-Москва (снижение в 2,4 раза), Москва-Казань и Москва Калининград.

Из заграничных рейсов дешевле стали авиаперелеты из Москвы в Прагу (снижение в 2,1 раз), из Краснодара в Ереван (снижение на 21%) и из Ростова-на-Дону в Ереван (снижение на 16%).