Париж, , 14:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на открытии нового Европейского центра иудаизма в Париже, во вторник вечером, 29 октября, сообщает Le Figaro.

Глава государства официально откроет новый центр площадью 5000 м² в семнадцатом округе Парижа в 18:30 по местному времени.

Известно, что в Европейском центре иудаизма будет синагога, вместимостью 600 человек, аудитории и выставочные залы, учебные помещения, а также медиа библиотека.

«Проект претендует на роль крупнейшего культурного центра иудаизма в Европе», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

На церемонии открытия, как ожидается, помимо президента будут присутствовать глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и мэр Парижа Анн Идальго. Приглашены также представители всех религиозных культов.

Напомним, французская еврейская община с населением чуть менее 500 тыс. человек является самой большой в Европейском союзе.