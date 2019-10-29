Степновский район, , 15:02 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против бывшего начальника архивного отдела администрации Степновского района. Она подозревается в мошенничестве и получении взятки, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, в 2008 году чиновница изготовила ряд липовых документов о трудоустройстве своих родственников в один из районных совхозов. На их основании они получили право собственности на доли земельного участка сельскохозяйственного назначения стоимостью более 1 млн рублей.

Помимо этого, летом 2015 года подозреваемая за взятку в 45 тыс. рублей выдала одной гражданке подложные справки о ее трудоустройстве в другой совхоз Степновского района. Эти документы были нужны женщине для получения пенсионных выплат.

Суд по ходатайству следствия избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

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