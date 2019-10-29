Золотое, , 14:46 — REGNUM Представители украинских незаконных вооружённых формирований остаются в населённом пункте Золотое, сообщил 29 октября журналист издания Strana.ua с места событий.

Солдат ВСУ Inistry of Defense of Ukraine

Он рассказал, что к Золотому подтянуты подразделения полицейского спецназа для предотвращения провокаций.

«Националисты продолжают оставаться в Золотом, но их нет на линии укреплений-окопов. Они пока не проявляют каких-то активных действий, но стоят группами поблизости от блокпостов», — рассказал журналист.

Он отметил, что на первый взгляд боевики не вооружены.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что участники бандформирований, которые находятся в Золотом, не нарушают закон.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в районе Золотого. Представители Народной милиции ЛНР согласились участвовать в разведении при условии аналогичных действий украинской стороны.

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