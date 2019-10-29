Цхинвал, , 14:41 — REGNUM 29 октября министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев провел заседание межведомственной рабочей группы по формированию в Южной Осетии системы обязательного социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос подготовки необходимой правовой базы для функционирования Фонда социального страхования, а также предполагаемые структуру и штат фонда. Как заявил Тотчиев, рабочая группа будет встречаться раз в месяц для рассмотрения и согласования поступающих предложений. По предварительным прогнозам, в течение полугода процесс формирования фонда социального страхования должен быть завершен.

Рабочая группа по формированию в Южной Осетии системы обязательного социального страхования была создана по поручению председателя правительства Эрика Пухаева в соответствии с Договором о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.