Москва, , 14:30 — REGNUM Определенно, шведское издание не грешит против истины. Если не для Европы в целом, то для Швеции Россия действительно является историческим врагом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«В период с 1142 по 1809 гг. Новгородская Республика, Великое княжество Московское, Русское Царство и Российская Империя воевали со Швецией 18 раз. Это если не учитывать набегов викингов в предшествующий период и неудачной попытки шведов влезть в Советско-Финскую войну 1939−1940 гг, сорванной разгромом группы шведских офицеров, отправившихся в Финляндию на рекогносцировку.

Причем, только в двух из всего этого множества войн шведам удалось добиться победы. По сути, именно Россия положила конец доминированию Швеции в Северной Европе.

Впрочем, последние 200 лет шведской истории, в течение которых страна преимущественно придерживалась нейтралитета, оказались для Швеции более успешными, чем период военной экспансии. Страну миновали потери и разрушения двух мировых войн, более того, шведские компании неплохо нажились на поставках товаров в блокированную Германию, в том числе и на перепродаже продукции третьих стран.

Да и тот факт, что Швеция одной из первых признала Советскую Россию, позволил неплохо заработать, в частности, вся паровозная промышленность в стране была создана под советские заказы 20-х годов XX века.

Несмотря на всячески раздуваемые в стране антироссийские настроения, можно надеяться, что и на этот раз шведский здравый смысл победит, и страна останется нейтральной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шведская газета Dagens Nyheter написала, что странам Евросоюза необходимо сплотиться и противостоять общему «историческому врагу» — России.

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