Махачкала, , 15:00 — REGNUM Муртазали Гасангусейнов — отец расстрелянных в 2016 года в Дагестане братьев-пастухов — начал серию одиночных пикетов возле здания МВД республики. Мужчина требует привлечь к ответственности убийц его сыновей, а также их пособников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября законный представитель семьи Джамбулат Гасанов.

Напомним, братья Наби (17 лет) и Гасангусейн (19 лет) Гасангусейновы были расстреляны 23 августа 2016 года недалеко от родного села Гоор-Хиндах в Шамильском района Дагестана. В течение 15 месяцев они фигурировали в качестве боевиков, якобы ликвидированных в ходе контртеррористической операции. Оперативная сводка райотдела полиции гласила, что молодые люди открыли стрельбу по силовикам и были уничтожены ответным огнем.

Однако в ноябре 2017 года следствие признало, что пастухи не являлись боевиками. Уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство», которое ведется в отношении неустановленных лиц.

Однако отец пастухов и правозащитники, представляющие интересы семьи Гасангусеновых, уверены в причастности в убийству правоохранителей. Они возлагают ответственность на сотрудников отдела МВД по Шамильскому району и подразделений ЦПЭ с дислокацией в селе Гергебиль.

Теперь Муртазали Гасангусейнов своим одиночным пикетом требует уволить из органов бывшего и. о. начальника полиции в Шамильском районе Ибрагима Алиева, который уже переведен на другую должность, и привлечь его к уголовной ответственности за причастность к убийству его сыновей.

Отец убитых братьев также обращается к прокуратуре с требованием обратить внимание на преступную халатность следователей СК Дагестана, которые, по его мнению, саботировали расследование должностного преступления со стороны Ибрагима Алиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года на пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент телеканала ГТРК «Дагестан» Елена Еськина попросила главу государства обратить внимание на расследование убийства Гасангусейна и Наби Гасангусейновых. Российский лидер ответил, что «первый раз об этом слышит», и пообещал дать председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину соответствующее поручение. После этого расследование убийства было передано в центральный аппарат СК РФ.

Читайте также всё об убийстве братьев и дальнейшем расследовании этого резонансного дела в эксклюзивном материале ИА REGNUM.

«Так грязно не работайте, братья!»

"Так грязно не работайте, братья!» — продолжение