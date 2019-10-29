Нальчик, , 14:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски пропавшего туриста из Карелии. Они переведены в разряд периодических, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

"Операция продолжается, но, к сожалению, пока безрезультатно. <…> Поисковые работы переведены в разряд периодических», — цитирует издание замначальника Эльбрусского поисково-спасательного отряда Альберта Хаджиева.

По его словам, осложняет ведение поисковых работ то, что турист не был зарегистрирован и маршрут его передвижения неизвестен.

Напомним, 60-летний житель города Петрозаводска Юрий Т., отдыхавший в Железноводске, пропал в горах Кабардино-Балкарии 6 октября. Он прибыл в республику в составе группы, но к моменту возвращения по месту отдыха его в составе группы не оказалось. Как сообщало ИА REGNUM, поиски туриста велись и спасателями на земле, и с воздуха — с привлечением вертолетов, однако они до сих пор не увенчались успехом.

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