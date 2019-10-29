Брянск, , 14:11 — REGNUM В Брянске под угрозой уничтожения оказалось крупнейшее в регионе место захоронения узников концлагеря. По оценкам специалистов, на территории ОАО «85 ремонтный завод» могли быть погребены 40 тысяч человек. Предприятие проходит процедуру банкротства, границы захоронения не установлены, а участок не включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщили 29 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

На территории ОАО «85 ремонтный завод» в Бежицком и Володарском районе Брянска находится старое военное захоронение узников концлагеря «Братская могила «Жертвам фашизма». В военном комиссариате считают, что здесь находятся останки 40 тысяч человек. При этом конкретное место захоронения без экспертизы установить невозможно — по историческим свидетельствам жертв узников концлагеря хоронили на всей территории объекта. Ремонтный завод сейчас проходит процедуру банкротства, в рамках которой предстоит реализация имущества. В прокуратуре обеспокоены тем, что существует угроза уничтожения захоронений ввиду обширной застройки территории предприятия. Прокурор района направил в суд иск к Брянской городской администрации с требованием направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия заявление о включении захоронения в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

С осени 1941 года по 1943 год в концлагере для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142» содержалось до 80 тысяч человек.