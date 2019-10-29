Владикавказ, , 14:03 — REGNUM Власти Северной Осетии позаботятся о маломобильных гражданах, которым необходимо лечение в стационаре. Для них будут созданы специальные палаты, сообщил вице-премьер РСО-Алании — министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о финансировании этого начинания, направленного на создание безбарьерной среды в первую очередь для инвалидов-колясочников.

«В следующем году в каждой больнице должна быть подготовлена хотя бы одна палата для маломобильных граждан», — цитирует министра ТАСС.

К работе по созданию таких палат будут привлечены главные врачи лечебных учреждений и представители правительства. В ходе обсуждения этой идеи будет создана рабочая карта. Открытие таких палат планируется уже в 2020 году.