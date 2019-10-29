Красноярск, , 13:58 — REGNUM В центральных и южных районах Красноярского края, по прогнозам гидрометцентра, 30 октября сохранится сильный северо-западный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, местами — 25 м/с.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в красноярском городе Ужуре сорванная ветром крыша торгового павильона травмировала двух человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Последствия сильного ветра устраняют в Красноярске