Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В микрорайоне Индовое в Ульяновске, который в 2000 году вошёл в состав Заволжского района, «городская администрация почти 20 лет остается глуха к просьбам людей». Благоустройство здесь не проводится, люди живут без асфальтированных дорог и уличного освещения, сообщает пресс-служба ульяновской городской думы.

В микрорайоне насчитывается 200 домов, здесь нет ни детского сада, ни школы. Единственная «достопримечательность» — полуразрушенная хоккейная коробка на пустыре, куда по вечерам съезжается молодёжь, и шумно проводит время. Жители просят власти создать такие же «нормальные условия», как в других микрорайонах Ульяновска — в частности, заасфальтировать дороги и обеспечить уличное освещение.

И отмечают, что в распутицу сложно не только дойти до дома, но и в принципе доехать до Индового: автобусы сюда ходят переполненные, а последний рейс отправляется в 17:30, поэтому не все успевают на него после работы.

Однако «несмотря на многочисленные обращения со стороны жителей и депутата, данная проблема дошла до критической ситуации», мэрия «почти 20 лет остаётся глуха к просьбам людей», говорится в сообщении. В результате инициативная группа жителей вышла с иском в суд, обязав администрацию города заасфальтировать дороги. Чиновники, в свою очередь, ссылаются на отсутствие средств в бюджете, предлагая «засыпать лужи на дорогах асфальтовой крошкой».

Депутат городской думы Игорь Буланов на встрече с жителями предложил поставить весной 2020 года детскую площадку, а затем решать другие проблемы микрорайона.