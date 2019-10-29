Черкесск, , 13:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии было выявлено в 2019 году 35 преступлений при реализации национальных проектов и государственных программ. Из них 27 — экономической направленности, шесть общеуголовной. Такие данные по итогам девяти месяцев 2019 года приводит 29 октября управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по республике.

По данным ведомства, всего было выявлено 66 преступлений, которые совершены с намерением похищения бюджетных денежных средств. Из них 27 — при реализации приоритетных национальных проектов и 12 преступлений коррупционной направленности.

Расследованы и направлены в суды 26 уголовных дел с общей суммой ущерба 41,046 млн рублей.

Напомним, по итогам 2017 года Карачаево-Черкесия попала в список регионов России, где коррупция росла наиболее быстрыми темпами. Республика расположилась в списке на третьем месте, после Ингушетии и Брянской области. Темпы роста коррупции у КЧР составили 45,1%.