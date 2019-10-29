Золотое, , 13:51 — REGNUM На линии разграничения представители Народной милиции ЛНР в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запустили белую сигнальную ракету в знак готовности к началу разведения сил. Видео с места событий опубликовал 29 октября telegram-канал Inside Donetsk.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что готовы к разведению сил при условии ответных действий с украинской стороны.

Позже Inside Donetsk сообщил о запуске зелёной сигнальной ракеты, что говорит об официальном начале процедуры разведения сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое началось разведение сил.

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