Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) присоединился к флешмобу «Тетрис челлендж». В акции также принял участие базовый перевозчик — авиакомпания «Азимут», сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Во флешмобе приняли участие пилоты и бортпроводники. Организаторы представили трапы, топливозаправщик и водозаправочную машину, амбулифт для инвалидов и другую технику. Центральную часть композиции занял самолёт.

Снимок с воздуха размещён в социальных сетях «Платова» и авиакомпании.

ИА REGNUM напоминает, что новый тренд под хэштегом #tetrischallenge охватил социальные сети после того, как флешмоб запустили полицейские из Цюриха (Швейцария). К челленджу ранее присоединились сотрудники донских экстренных служб, ростовские гандболистки.

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