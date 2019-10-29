Улан-Удэ, , 13:40 — REGNUM Апеллировать к средней по региону зарплате, основываясь на данные Росстата, давно стало дурным тоном. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор «МК в Бурятии» Станислав Белобородов.

Он привёл данные Бурятстата, согласно которым на середину 2018 года уровень бедности в республике превышал 18,5 процентов, или 180 тысяч человек.

«На долю 20 процентов граждан в Бурятии приходилась почти половина всех денежных доходов жителей Бурятии, на долю 20 процентов бедных — менее 6 процентов. Насколько это отражает действительность? Если методика подсчёта бедных будет изменена, то насколько улучшатся или ухудшатся цифры? Я не экономист, но могу сказать точно: люди склонны верить, что бедных больше, зарплата — меньше и она не растет, чем наоборот», — отметил он.

По мнению журналиста, федеральные власти также не совсем доверяют сведениям службы статистики, а новая методика нужна для определения финансирования социальных программ, определения реальной потребности регионов в безвозмездных дотациях.

«Для чёткого представления о том, сколько же нужно денег, чтобы поддержать самых бедных людей. А если она покажет совсем другую картину бедности и получится, что уровень поддержки, напротив, надо сокращать, а вовсе не увеличивать?», — заключил Станислав Белобородов.

Напомним, в Министерстве экономического развития России предложили с 2020 года при учёте уровня бедности начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан. Как сообщало ИА REGNUM, целью нововведения станет повышение качества статистических данных о бедности в стране, а также усиление адресности социальной помощи от государства.

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