Иваново, 29 октября 2019, 13:39 — REGNUM Снегопады, гололедица на дорогах ожидается на территории Ивановской области 30 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Иванова со ссылкой на оперативный прогноз МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, из-за сильного ветра на территории Ивановской области было нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов, в частности, Юрьевца и Ивановского района. Также ветер повредил кровлю и фасад Ивановской детской областной больницы.
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