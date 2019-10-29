Иваново, , 13:39 — REGNUM Снегопады, гололедица на дорогах ожидается на территории Ивановской области 30 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Иванова со ссылкой на оперативный прогноз МЧС.

«30 октября на территории области будет облачно, пройдут осадки в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный 5−10 м/с, днем — северо-восточный 7−12 м/с, порывы до 13−18 м/с. Температура ночью по области 0˚С…-5˚С, днем — 3˚С…+2˚С», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, из-за сильного ветра на территории Ивановской области было нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов, в частности, Юрьевца и Ивановского района. Также ветер повредил кровлю и фасад Ивановской детской областной больницы.

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