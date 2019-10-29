Исламабад, , 13:46 — REGNUM 29 октября в Пакистане началась общенациональная забастовка торговцев, требующих смягчения налоговой и учетной политики правительства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, к забастовке присоединились ассоциации торговцев в крупнейших городах сраны: Карачи (провинция Синд), Лахор (провинция Пандажб), Кветта (Белуджистан), Исламабад, Пешавар (Хайбер-Пахтунхва). В течение двух дней (29−30 октября) большая часть торговых точек, магазинов и рынков в этих городах должны быть закрыты в знак протеста против политики правительства, которую предприниматели считают «нечестной и неэффективной» .

Главное требование торговцев — отменить новое требование о предъявлении CNIC (национальная идентификационная карта), электронного удостоверения, при любой покупке на сумму более 50 тысяч рупий (25 тысяч рублей). По мнению продавцов, такое условие сильно затрудняет торговлю и отпугивает покупателей. Кроме того, предприниматели недовольны увеличившимся налоговым бременем: по условиям кредитной программы Международного валютного фонда правительство улучшает собираемость налогов.