Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Состояние 31-летней жительницы Петербурга Киры Ш., которую турецкие врачи отправили в вегетативную кому после перенесенного инсульта, продолжает оставаться стабильно тяжелым, однако ее уже можно транспортировать. На родину она будет доставлена спецбортом во вторник, 29 октября. Об этом сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

«Сегодня спецбортом санавиации она будет доставлена в Петербург. Специалисты НИИ скорой помощи им. Джанелидзе окажут ей всю необходимую медицинскую помощь», — отметила Митянина.

Напомним, трагедия в семье Киры Ш. произошла на третий день отдыха в Турции. Женщина вместе с семьей — маленькой дочкой и матерью, отправилась в отпуск в теплую Анталью. Однако на утро четвертого дня у нее сначала отнялись рука и нога, а затем произошли конвульсии, во время которых Кира потеряла сознание. Турецкие врачи заподозрили инфаркт головного мозга в следствии инсульта и ввели ее в вегетативную кому.

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