Рязань, , 13:33 — REGNUM 33-летнего жителя Рязанской области заключили под стражу в рамках расследования уголовного дела о гибели трёх малолетних детей на пожаре в Шиловском районе, сообщили 29 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета. По версии следствия, причиной возгорания могло стать алкогольное опьянение мужчины и непотушенная сигарета.

Из-за неосторожного обращения с огнём ночью 27 октября 2019 года в селе Сановка в сгоревшем доме погибли две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения. По версии следствия, преступная небрежность отца детей могла стать причиной, вызвавшей пожар — мужчина был пьян и оставил в доме непотушенную сигарету. Учитывая обстоятельства преступления и наличие у подозреваемого непогашенной судимости, по ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.

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