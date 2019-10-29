Серов, Свердловская область, , 13:30 — REGNUM В Свердловской области судебные приставы арестовали телефон жителя города Серов, у которого есть долги за электроэнергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

По данным энергетиков, мужчина должен на свет свыше 35 тыс. рублей. Чтобы вернуть своё имущество, гражданину необходимо погасить задолженность в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у жителя свердловского Режа был арестован автомобиль, так как мужчина задолжал за свет свыше 72 тыс. рублей.

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Напомним, что в Свердловской области совокупный долг жителей региона за свет перед энергетиками составляет порядка 700 млн рублей.

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