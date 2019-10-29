Рим, , 13:20 — REGNUM В сравнении с данными 1991 года к 2018 году число разведенных в Италии выросло в четыре раза, передает Agenzia Italia во вторник, 29 октября.

В 2018 году количество разведенных мужчин в Италии равнялось 680 тысячам, количество разведенных женщин — 990 тысячам.

При этом количество граждан, состоящих в браке, как и их доля в общей численности населения, за тот же период времени практически не изменились.

По данным за 2018 год, в Италии — 14,2 миллиона женатых мужчин и 14,3 миллиона замужних женщин, что составляет соответственно 48,3% и 46,3% от их общего числа.