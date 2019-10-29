* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, , 13:11 — REGNUM Исламиста, занимающегося вербовкой в ряды террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), приговорили к 12 годам колонии строгого режима в Москве. Об этом 29 октября сообщило РИА Новости.

По данным агентства, приговор был вынесен в отношении Зурибека Рахматшоева, который был задержан в марте прошлого года. Приговор вступил в силу в конце августа, но об этом управление ФСБ РФ по городу Москве и Московской области сообщило только сейчас.

Как установил суд, осужденный не только пропагандировал деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), но также заявлял, что сам собирается поехать в Сирию, чтобы принять участие в военном конфликте.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.