Грозный, , 12:44 — REGNUM До конца 2019 года в Чечне получат новое жилье 22 семьи, проживающие в настоящее время в оползневых зонах в Ножай-Юртовском районе. Новоселы переедут в новые дома, которые для них приобретут в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан РФ», сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе министерство строительства и ЖКХ Чечни.

По данным минстроя, большая часть работ в поселке для «оползневиков» в городе Гудермес уже выполнена. На строительство направлено около 115 млн рублей. По словам замминистра строительства и ЖКХ ЧР Алисы Ибрагимовой, новое жилье построено с учетом социальных нормативов жилой площади.

Всего, по данным ведомства, в 2019 году ведутся работы по строительству жилья в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем в четырех районах Чечни — Грозненском, Ножай-Юртовском, Гудермесском и Надтеречном. Около 2000 человек будут обеспечены новыми квартирами.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечне в 2019 году выделили из федерального бюджета 1,140 млрд рублей на переселение жителей из оползневых зон. На эти средства должны быть построены дома для 1747 «оползневиков».

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